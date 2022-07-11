Врач рассказал, кого чаще всего кусают комары

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На предпочтения комаров влияет целый ряд факторов — это вес, температура тела, частота дыхания, запах и даже группа крови. Об этом рассказал врач-терапевт Тимур Асанов.

По словам специалиста, зачастую от укусов комаров страдают люди, которые любят заниматься спортом на природе. Все дело в том, что во время физической нагрузки в мышцах вырабатывается молочная кислота, которая и привлекает насекомых. Кроме того, учащенное дыхание, повышенная температура тела, духи и крема — все это тоже влияет на активность комаров. Особенно им нравится отдушка с запахом лаванды.

— В числе тех, кто подвержен вниманию кровососущих, находятся полные люди, люди с первой группой крови и любители выпить. В последнем случае даже небольшого количества пива достаточно, чтобы привлечь комаров, — цитирует Асанова ОСН.

Июнь и июль являются периодом наибольшей комариной активности. 3 июля «ВМ» рассказывала, какие природные средства помогут защититься от москитов и справиться с зудом после укусов.

А 25 июня стало известно, что в России выросли продажи защитных средств от клещей, и обогнали по темпам роста средства от комаров.