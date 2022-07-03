Лаванда, мята и эвкалипт: как защититься от укусов комаров

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В Москве наступил пик комариной активности, который обычно приходится на июнь–июль. «Вечерка» узнала, кого кусают чаще и как защититься от этих насекомых с помощью природных средств.

Комары — это то, за что многие не любят лето. Эти мелкие кровососы действительно способны испортить любую идиллию спокойного вечернего отдыха на природе. С детства каждый из нас попал в одну из двух «каст»: те, кого укусят пару раз за день, или те, кого «съедят». Есть множество предположений на тему того, по какому принципу комары выбирают «жертв». Например, по группе крови. На деле же этим насекомым безразлично, какова на вкус ваша кровь, ведь они выбирают «жертву», ориентируясь по теплу.

— Комары видят инфракрасное излучение и летят на тепло, которое вырабатывается в сосудах. Возможно, если у человека глубоко расположены кровеносные сосуды или есть толстый слой подкожной жировой клетчатки, их будут кусать чуть реже, а людей с тонкой кожей — чаще, — рассказывает врач-терапевт, иммунолог-аллерголог Ирина Ярцева.

Самое очевидное средство защиты от комаров — репелленты (природное или синтетическое химическое вещество, применяемое для отпугивания насекомых. — «МВ»). Лучше использовать аэрозольные — их можно распылить не только на кожу, но и на одежду, потому как те же джинсы «особо голодный» комар с легкостью проткнет своим тонким хоботком. Фумигатор и спирали — эффективные средства, но запах может даже вызвать аллергическую реакцию.

Однако есть и природные средства, которые способны в некоторой мере защитить от комариных атак. К примеру, считается, что от них неплохо помогают эфирные масла — эвкалиптовое и лавандовое. Также на нервную систему этих насекомых воздействуют запахи мяты или сушеной ромашки. Еще можно разложить по углам комнаты дольки свежего чеснока.

Считается, что именно в июне–июле комары наиболее агрессивны и назойливы. Однако при всем том дискомфорте, который доставляют нам эти насекомые, нужно помнить, что они играют очень важную роль в экосистеме — ими кормится бесчисленное количество видов птиц, рыб, рептилий, летучих мышей. А еще комары, как и пчелы, опыляют некоторые виды растений.

Снять зуд поможет сода

При укусах абсолютного большинства насекомых, которые водятся в наших широтах, достаточно принять антигистаминное средство и не расчесывать место укуса.

Специалисты утверждают, что при укусе насекомого самое главное — не паниковать. Конечно, укус комара (на фото вверху) вряд ли сможет вызвать у кого-то серьезные переживания. Однако многие люди действительно очень боятся пчел или ос, у которых есть ядовитое жало. Дело в том, что укус таких насекомых вызывает местную аллергическую реакцию на токсины, проще говоря — место укуса опухает и начинает болеть.

— Если укус насекомого произошел, нельзя поддаваться панике. Она влияет на повышение давления, которое в свою очередь активно разгоняет яд по организму, и опухает не только место укуса, но и соседние области, — отмечает зоолог, энтомолог Илья Гомыранов.

Для начала после укуса пчелы или осы необходимо проверить рану на наличие жала и удалить его. Можно приложить что-то холодное, но ненадолго. Место укуса лучше сохранять сухим. Чтобы снять местную аллергическую реакцию, можно принять антигистаминные препараты.

Если же покусали комары, то самое главное — не расчесывать места укусов. Их нужно обработать спиртом, после чего нанести на кожу антигистаминное средство в виде крема или лосьона.

Самым распространенным народным средством, которое помогает снять зуд после укуса комара, является сода. Столовую ложку этого вещества нужно смешать с водой в таких пропорциях, чтобы получилась паста. Ее необходимо нанести на место укуса, подождать около десяти минут и смыть.

При этом нужно помнить о том, что укус насекомого может вызвать более серьезную аллергическую реакцию. Если после укуса вы вдруг почувствуете ухудшение состояния здоровья, нужно как можно быстрее обратиться к врачу.