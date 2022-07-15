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Турбокольцевой перекресток появится в Некрасовке

Антон Махов
Город
Турбокольцевой перекресток появится в Некрасовке
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка, посёлок Некрасовка Карта всех событий

В Некрасовке 16 июля появится турбокольцевой перекресток. Он будет находиться на пересечении улиц 2-й Вольской, Инициативной, Люберки и проспекта Победы. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сообщают, что это уже шестое «турбокольцо» в столице. Пропускная способность на таком перекрестке выше на 20 процентов. Помимо этого, такая разметка снижает аварийность. Водители могут ориентироваться на знаки при въезде на «турбокольцо» и заранее занимать нужную полосу.

Также сообщают, что на «турбокольце» нет торможений и мелких дорожно-транспортных происшествий, сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

Недавно стало известно, что специалисты завершили строительство эстакады южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) через Волгоградский проспект на 50 процентов.

Эстакада основного хода пройдет над Шоссейной и Люблинской улицами, путями МЦД-2 и Волгоградским проспектом. Ее длина составит 1,5 километра, движение транспорта будет происходить по трем полосам в каждом направлении.

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