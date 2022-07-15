WT: Россия окажется победителем после визита Байдена в Саудовскую Аравию

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Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию для подписания договора об увеличении добычи нефти может обернуться неожиданной победой для России. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает The Washington Times.

Согласно недавнему отчету агентства Reuters, Эр-Рияд более чем в два раза увеличил импорт российского топлива во втором квартале для производства электроэнергии и высвобождения собственной нефти для экспорта, в том числе в США.

— Значительный рост поставок энергоносителей из России подорвал усилия Соединенных Штатов и НАТО, планировавших ослабить Москву, сократив ее экспортные доходы, — подчеркнул автор публикации.

По его словам, Россия продолжит активно получать прибыль с продаж топлива ближневосточным странам, если Байден убедит лидеров Саудовской Аравии нарастить добычу и закупки энергоносителей, передает РИА Новости.

До этого телеведущий Fox News Стюарт Варни выразил мнение, что предстоящая поездка Джо Байдена в Саудовскую Аравию может обернуться для последнего «большим конфузом». По словам телеведущего, в ходе визита Байден запросит увеличение поставок нефти. Однако это вряд ли получится.