Пассажиры ЦППК оставили в поездах рыцарский щит, чемодан и ноутбук

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Пассажиры «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) оставили в поездах рыцарский щит, чемодан и ноутбук. Такие вещи нашли среди других «потерь» в электричках за второй квартал 2022 года. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила пресс-служба компании.

С апреля по июнь в поездах ЦППК были обнаружены контейнер с семенами тыквы, современный ноутбук и 300 000 рублей в одной сумке, чемодан с полным комплектом вещей для отпуска и рыцарский щит.

— Я занимаюсь исторической реконструкцией. Поехали с ребятами в Коломну, чтобы сделать у стен Кремля фотосессию, — пояснил москвич Игорь, хозяин снаряжения.

Всего за второй квартал пассажиры забыли почти 900 разных предметов в вагонах.

Больше всего бесхозных вещей было обнаружено в апреле — 372. Чаще всего их оставляли на Курском и Казанском направлениях.

Пассажиры часто забывают в поездах сумки и рюкзаки, куртки и головные уборы, телефоны и наушники, зонты. С началом дачного сезона нередко поступают запросы о розыске садового инвентаря, саженцев и удочек.

Недавно стало известно, что ЦППК приступила к тестированию нового интерфейса билетных автоматов на семи столичных вокзалах.