Больше половины опрошенных россиян считают жителей Москвы самыми трудолюбивыми

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Примерно 55 процентов опрошенных россиян думают, что москвичи — самые трудолюбивые люди страны, следует из данных сервиса «Работа.ру». Об этом в субботу, 16 июля, сообщила пресс-служба Департамента экономической политики и развития Москвы.

Были опрошены три тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

В результате в пятерку городов с самыми трудолюбивыми жителями вошли также Санкт-Петербург — его назвала четверть опрошенных, Новосибирск — 18 процентов, Екатеринбург — 10 процентов и Челябинск — 8 процентов.

Главными причинами трудолюбия москвичей россияне назвали высокий темп жизни в столице — 84 процента ответов, возможности для заработка — 45 процентов и большое число возможностей построить карьеру — 39 процентов.

Недавно стало известно, что за последние два с половиной года сотрудниками службы занятости трудоустроено в Москве около 30 тысяч женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. Для женщин с детьми представлен широкий перечень различных направлений и сервисов для поиска работы.

Для женщин, находящихся в декрете, важны дополнительная адаптация по месту работы, повышение своих навыков, а иногда и смена профиля.