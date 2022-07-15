Полицейские задержали женщину-наркокурьера на северо-востоке Москвы

Фото: nekrasovka.mos.ru

Сотрудники полиции на северо-востоке Москвы задержали женщину с партией наркотиков, а также покупателя запрещенных веществ. Об этом в пятницу, 15 июля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, при задержании в сумке у 31-летней жительницы Московской области обнаружили свертки, в которых, как потом показала экспертиза, находилось вещество с содержанием N-метилэфедрона.

Полицейские также обнаружили тайник-закладку, которую успела сделать женщина. Стражам порядка удалось взять с поличным и покупателя наркотического средства в момент, когда он забирал закладку. Им оказался 48-летний мужчина.

В общей сложности у задержанных изъяли 99 свертков с наркотическим веществом.

По месту жительства наркодилера были найдены контейнер с остатками вещества, лента-скотч, пакеты, магниты и электронные весы.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Решения суда она будет дожидаться под стражей.

Мужчина-покупатель стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Его отпустили под подписку о невыезде, констатировал Васенин.