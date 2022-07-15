Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Insider

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Доступ к сайту издания The Insider* ограничен. Об этом свидетельствуют появившиеся в пятницу, 15 июля, данные Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и их страницам.

В ведомстве уточнили, что доступ к theins.ru ограничен на основании регламента блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора РФ или его заместителей.

10 июля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt. Уточняется, что решение было принято по требованию Генпрокуратуры России. Ограничение осуществилось в соответствии с регламентом блокировки сайтов. По данным ведомства, ресурс www.welt.de содержал призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Также был ограничен доступ к сайту британского портала The Telegraph по требованию российской Генеральной прокуратуры.

*Признано в России СМИ-иноагентом.