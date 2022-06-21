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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Telegraph

Полина Долганова
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Telegraph
Фото: Pexels

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту британского портала The Telegraph по требованию российской Генеральной прокуратуры. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам.

— Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины, — цитирует сообщение РИА Новости.

24 мая Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий «Вот так», «Интерфакс-Украина» и «Сухуми.инфо». Издание «Вот так» заблокировали со всеми доменами и поддоменами. Также были заблокированы сайт российского писателя и блогера Алексея Экслера, русскоязычная версия латвийского портала «Открыто», страницы благотворительного проекта Unchain и движения «Настоящая Россия», новостные издания Realist.online и «Львiвський портал», несколько обсуждений на форуме, посвященном психологии, и ряд других ссылок.

До этого ведомство ограничило доступ к телеканалу Euronews на территории РФ из-за фейков о спецоперации на Украине.

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