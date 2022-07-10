Роскомнадзор ограничил доступ к сайту газеты Die Welt

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt. Об этом сообщается в воскресенье, 10 июля, в данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.

Уточняется, что решение было принято по требованию Генпрокуратуры России. Ограничение осуществилось в соответствии с регламентом блокировки сайтов. По данным ведомства, www.welt.de содержал призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту британского портала The Telegraph по требованию российской Генеральной прокуратуры. Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами России специальной военной операции на территории Украины.

В мае ведомство ограничило доступ еще к ряду интернет-порталов изданий. В данный список вошли «Вот так», «Интерфакс-Украина» и «Сухуми.инфо». Также были заблокированы сайт российского писателя и блогера Алексея Экслера, русскоязычная версия латвийского портала «Открыто», страницы благотворительного проекта Unchain и другим.