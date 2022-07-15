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Почти 35 тысяч нарушений правил перевозки детей выявили столичные автоинспекторы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Почти 35 тысяч нарушений правил перевозки детей выявили столичные автоинспекторы
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Москве

В Москве с начала текущего года водители почти 35 тысяч раз попались на нарушении правил перевозки детей. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве опубликовали серию фотографий с серьезными дорожными авариями с участием автомобилей, в которых находились дети в возрасте от 2 месяцев до 10 лет. От серьезных травм маленьких пассажиров уберегло то, что они в момент ДТП находились в детских удерживающих устройствах или были пристегнуты ремнями безопасности. Все они отделались легкими ушибами и ссадинами, уточнили в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции.

Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД

В ведомстве напомнили, что соблюдение правил перевозки детей позволит сохранить жизнь и здоровье маленьких пассажиров.

До этого в ведомстве сообщили, что за полгода в Москве почти 13,5 тысячи водителей были привлечены к ответственности за пьяное вождение или отказ от освидетельствования. По данным пресс-службы ГИБДД, 6424 водителя привлечены за езду в пьяном виде. От медицинского освидетельствования отказались 6307 автолюбителей.

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