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В стране принимаются все необходимые меры для того, чтобы доходы России не пополняли казну недружественных стран. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в пятницу, 15 июля

— Мы, соответственно, делаем с вами все для того, чтобы доходы из России не пополняли их казну. Мы и действуем в данном случае и справедливо, и, самое главное, в интересах граждан своей страны и своего государства, своего отечественного бизнеса, — отметил он.

По словам Володина, компании недружественных стран не смогут забирать денежные средства, заработанные в России гражданами и предприятиями, и использовать их для поддержки экономики своих стран, пишет РИА Новости.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что РФ будет помнить о поставках Киеву со стороны стран Запада вооружений, из-за которых гибли мирные люди. Он также напомнил о немецкой артиллерии, которая спустя 75 лет после Победы Советского Союза во Второй мировой войне продолжает убивать людей на Украине, и отметил, что забыть об этом и начать с нуля невозможно.