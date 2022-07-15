Полянский: Россия не забудет Западу поставки вооружений Украине

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Россия будет помнить о поставках Киеву со стороны стран Запада вооружений, из-за которых гибли мирные люди. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

— Поставки оружия и убийство людей западным оружием… Не думаю, что мы забудем об этом. Это очень болезненный опыт, который я не знаю, как преодолеть, — подчеркнул он.

Также дипломат напомнил о немецкой артиллерии, которая спустя 75 лет после Победы Советского Союза во Второй мировой войне продолжает убивать людей на Украине, и отметил, что забыть об этом и начать с нуля невозможно, передает РИА Новости.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери и весьма истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений. Ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, подчеркнул чиновник.

Кроме того, участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщил, что потери в украинских войсках составили на сегодняшний день не менее 50–70 тысяч убитыми.