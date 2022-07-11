Хакер сообщил, что украинская армия потеряла 50–70 тысяч убитыми

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Потери украинских вооруженных сил составили на сегодняшний день не менее 50-70 тысяч убитыми. Об этом сообщил в понедельник, 11 июля, участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.

В начале июня советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, что с начала российской специальной операции погибли до 10 тысяч украинских военных.

— Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики. Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть, — заявил хакер корреспонденту РИА Новости.

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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили задачу отвоевать юг страны. Он уточнил, что численность ВСУ в настоящее время составляет «примерно 700 тысяч человек».