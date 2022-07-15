Число личных автомобилей на дорогах Москвы с 11 июля сократилось на 11 процентов

Фото: Pixabay

Число личных автомобилей на дорогах Москвы с 11 июля уменьшилось на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2021 года. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Мы видим, что мобильность в городе растет: Москва живет нормальной жизнью, люди чаще ездят в места отдыха, парки, бизнес-центры и торговые точки. И для этих поездок выбирают именно городской транспорт. На этой неделе по сравнению с прошлым годом количество уникальных пассажиров городского транспорта выросло на 11 процентов, а личных авто — снизилось на 11 процентов, — сказано в сообщении департамента.

На этой неделе в московском метро за рабочий день совершалось 6,55 миллиона поездок — на 18 процентов больше, чем в 2021 году за тот же период. На наземном общественном транспорте пассажиры проехали 3,24 миллиона раз — на 11 процентов больше прошлогоднего показателя.

На Московских центральных диаметрах (МЦД) совершили 570 тысяч поездок — на 14 процентов больше, на пригородное железнодорожное сообщение внутри Москвы пришлось 840 тысяч поездок, что также на 11 процентов больше.

На такси до метро ездили 1,57 миллиона раз — на 9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в Telegram-канале «Дептранса Москвы».

Также стало известно, что в столице начали конкурс на поставку подвижного состава для третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4).