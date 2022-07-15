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RND: Ошибки Шольца привели к миллиардным потерям в Германии

Лейла Алиева
В мире
RND: Ошибки Шольца привели к миллиардным потерям в Германии
Фото: flickr/worldeconomicforum

Канцлер Германии Олаф Шольц, вице-канцлер и министр финансов в 2018-2021 годах совершил серьезные ошибки в финансовой политике. Об этом сообщает редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland в пятницу, 15 июля.

— Шольц и его предшественник на посту главы Минфина Вольфганг Шойбле для привлечения займов проводили политику выпуска облигаций, в которых была прописана поправка на инфляцию, — отметил автор публикации.

По его словам, это было выгодно государству, когда наблюдались низкие темпы роста цен, однако в настоящее время при резком повышении инфляции, выполнение обязательств по этим ценным бумагам стало обходиться правительству очень дорого. Также в этом году на выплаты по таким облигациям пришлось 25 процентов от общих платежей по обслуживанию госдолга, но в структуре самого долга их доля составляет только пять процентов, передает РИА Новости.

До этого британский журналист Дэниел Джонсон заявил, что канцлера ФРГ Олафа Шольца могут отправить в отставку, если он не «капитулирует» перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Финансы Германия Олаф Шольц
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