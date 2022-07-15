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Канцлера ФРГ Олафа Шольца могут отправить в отставку, если он не «капитулирует» перед президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение высказал британский журналист Дэниел Джонсон.

Он отметил, что в Германии сейчас острый кризис из-за нехватки энергоресурсов, в вопросе которых страна полностью зависит от России.

— Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России. Две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не смог обеспечить энергетическую безопасность, — написал обозреватель в колонке издания Telegraph.

По его мнению, канцлер, помимо ошибок в энергетической сфере, не был достаточно тверд во внешней политике. Так, Шольц, пытаясь угодить и НАТО, и РФ, бросил Украину и не оказывает ей почти никакой помощи. Это понизило авторитет ФРГ, а экономические и энергетические проблемы страны привели к тому, что большинство немцев выступают против агрессивных мер в сторону России.

— Или Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей «светофорной» коалиции, или он капитулирует перед Путиным. На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным, — указал Джонсон.

Бывший депутат Рады Илья Кива допустил убийство Шольца оружием для Украины. Он заявил, что есть большая вероятность, что канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен могут убить с помощью оружия, которое предназначено для Украины, потому что большая часть военной помощи возвращается в Европу через черный рынок.