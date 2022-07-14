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Бывший депутат Рады допустил убийство Шольца оружием для Украины

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бывший депутат Рады допустил убийство Шольца оружием для Украины
Фото: bundeskanzler.de

Существует большая вероятность, что канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен могут убить с помощью оружия, которое предназначено для Украины, потому что большая часть военной помощи возвращается в Европу через черный рынок. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

— Европа находится в зоне риска начала террористических атак! Cмешно будет, если кортеж Шольца взорвут американским Javelin или самолет Урсулы фон дер Ляйен собьют английским NLAW, — написал он в среду, 13 июля, в своем Telegram-канале.

Кива уверен, что западное оружие, предназначенное для Киева в руках экстремистов, может угрожать жизни политиков Евросоюза.

Экс-депутат Рады заявил, что значительная часть вооружения, благодаря действиям контрабандистов, оказывается в Европе, где попадает в руки преступных групп.

Ранее Кива допустил военный переворот на Украине. Он допустил возможность военного переворота в Киеве на фоне отставки премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Оружие Верховная рада Украины Олаф Шольц
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