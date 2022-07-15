Круглый стол комиссии по транспорту о работе такси прошел в Общественной палате Москвы

Фото: Общественная палата Москвы.

В Общественной палате Москвы провели круглый стол комиссии по транспорту. Обсуждали законопроект «О регулировании перевозок легковыми такси». Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили на сайте Общественной палаты города.

— Благодаря новому закону поездки на такси для пассажиров станут безопаснее, ведь самое главное для нас как для членов этой профильной комиссии, чтобы пассажиры легковых такси могли передвигаться безопасно и с комфортом, а водители работали в соответствии с законом и соблюдали режим труда и отдыха, — отметила председатель комиссии Общественной палаты Москвы по транспорту Сабина Цветкова.

Также уточняется, что за один рабочий день московское такси перевозит в среднем более 1 миллиона 600 тысяч пассажиров. Число пассажиров такси в сутки выросло в 20 раз по сравнению с тем же периодом в 2021 году.

В общем виде законопроект, который был вынесен на обсуждение в рамках круглого стола, участниками встречи был единогласно одобрен.

С принятием нового закона пассажиры смогут получать безопасную и качественную услугу такси, сообщают на сайте Общественной палаты столицы.

Недавно выяснилось, что число личных автомобилей на дорогах Москвы с 11 июля уменьшилось на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2021 года.