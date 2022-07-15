Что будет с туризмом в России после отмены ковидных ограничений на границах

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Отмена коронавирусных ограничений, которые были введены с марта 2020 года при пересечении сухопутных и водных границ России, позволит наладить организованный туристический поток в страну и упростит процесс выезда из РФ с целью путешествий. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По словам эксперта, отныне въезд в Россию будет упрощен. Да и в местах размещения теперь можно заселять гостей без каких-либо медицинских справок.

— Во-первых, и туристам, — говорит он, — и россиянам, которые возвращаются из других стран после отдыха, не придется тратить деньги для прохождения анализов для получения ПЦР-результатов. Да и у многих появится желание путешествовать, ведь раньше ковидные ограничения отбивали желание у туристов куда-либо выезжать.

При этом эксперт отметил, что после долгого «ковидного перерыва» агентства вновь смогут наладить организованные групповые туры:

— Семейные туры, массовые туристические путешествия снова возобновятся. Все то, что было поставлено на стоп в период пандемии снова заработает.

При этом сохраняются пока проблемы с получением виз для россиян, поэтому в первую очередь новая мера позволит улучшить ситуацию на внутреннем туристическом рынке, снабдить главные туристические точки страны большим потоком путешественников из ближайших стран СНГ.

О том, что власти РФ отменили коронавирусные ограничения на въезд в Россию при пересечении сухопутных и водных границ для иностранцев, в том числе для граждан Белоруссии, стало известно в пятницу, 15 июля. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Так, постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина отменило действующие более двух лет положения о мерах нераспространения COVID-19. Опубликованное постановление вступило в силу с 15 июля.