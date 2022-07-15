Неизвестный расстрелял семью в Ростовской области

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

В городе Новошахтинске в Ростовской области были застрелены четыре члена одной семьи. Об этом сообщили в администрации города в пятницу, 15 июля.

— Четыре человека погибли, одна девочка осталась жива. Она госпитализирована, — сообщили в региональной прокуратуре.

Также в ведомстве добавили, что ребенок находится в тяжелом состоянии. В настоящее время на место происшествия выехали заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов и прокурор Новошахтинска Владислав Бондаренко.

Отмечается, что в квартире жили мужчина, его бывшая сожительница, двое их детей и сестра женщины. Несмотря на то что дом практически полностью расселен, они оставались там жить, передает ТАСС.

До этого жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство товарища ножкой от стола и вилкой. Уточняется, что в июле 2020 года двое приятелей в Комсомольске-на-Амуре распивали алкоголь в квартире. Мужчины поссорились, и 40-летний ранее судимый гость начал избивать собутыльника металлической ножкой от стола.