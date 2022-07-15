Гозман стал подозреваемым по делу о двойном гражданстве

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Оппозиционный политик Леонид Гозман* стал подозреваемым по делу о наличии у него гражданства иностранного государства. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков в пятницу, 15 июля.

— Гозман был сегодня задержан по делу, возбужденному по статье «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства», — рассказал адвокат.

По его словам, дело было возбуждено в связи с тем, что политик подал уведомление в 2019 году, а должен был это сделать в 2018-м. Тем самым он пропустил назначенные сроки. В настоящее время следователи уже допросили Гозмана в качестве подозреваемого и отпустили. В случае если его вина будет признана, ему грозят штраф в размере до 200 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 400 часов, передает ТАСС.

До этого следствие возбудило в отношении муниципального депутата и оппозиционера Ильи Яшина дело о дискредитации российской армии. В настоящее время он находится под административным арестом в спецприемнике.

*Признано в России СМИ-иноагентом.