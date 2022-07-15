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Тяжелобольной Юдашкин в третий раз стал дедушкой

Евгений Белоусов
Общество
Тяжелобольной Юдашкин в третий раз стал дедушкой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В семье известного российского модельера Валентина Юдашкина, который с 2016 года борется с онкологией, произошло пополнение. Дочь Галина подарила кутюрье внучку.

— Галочка родила девочку назвали Агатой-Ариеллой, — рассказал источник из окружения семьи модельера.

Это третий внук Юдашкина, Галина и ее муж Петр Максаков (внук актрисы Людмилы Максаковой — прим. «ВМ») уже воспитывают двоих сыновей — шестилетнего Анатолия и четырехлетнего Аркадия.

Наследница модельера делает все, чтобы дети развивались разносторонне. Так, один из сыновей уже изучает несколько иностранных языков, а родители часто берут детей на различные мероприятия, передает StarHit.

В апреле Юдашкин, который из-за тяжелой болезни редко появляется на светских мероприятиях, побывал вместе с женой Мариной в Театре Олега Табакова.

Тогда супруги посмотрели спектакль «Схватка», поставленный по пьесе Дэвида Линдси-Эбера.

Недавно советский и российский певец Григорий Лепс накануне своего юбилея сообщил о том, что осенью этого года впервые станет дедушкой. По словам музыканта, его дочь Инга от первого брака в скором времени станет мамой.

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