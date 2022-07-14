Григорий Лепс сообщил, что впервые станет дедушкой

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Советский и российский певец Григорий Лепс накануне своего юбилея сообщил о том, что осенью этого года впервые станет дедушкой. По словам музыканта, его дочь Инга от первого брака в скором времени станет мамой.

— Для Инги сейчас на первом месте не работа, хотя у нее, как у профессионального искусствоведа, на данный момент есть несколько интересных проектов. В сентябре она готовится стать мамой в первый раз. А я — дедушкой, — рассказал продюсер.

Так, в ближайшем времени Лепс примерит на себя новый статус. Он выразил надежду, что будет для первого внука «неплохим дедом», передает StarHit.

Отмечается, что в апреле этого года старшая дочь певца Григория Лепса вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина. В соцсетях Инга делилась первым свадебным фото и принимала поздравления от друзей и поклонников.

До этого расставание певца Григория Лепса с женой Анной в прошлом году стало полной неожиданностью для всех. Несмотря на то, что музыкант не любит афишировать свою личную жизнь, он признался, что именно он виноват в том, что брак потерпел крах.