«Некрасиво обидел супругу»: Лепс впервые назвал причину развода

Фото: roscongress / Кирилл Казачков

Расставание певца Григория Лепса с женой Анной в прошлом году стало полной неожиданностью для всех. Супруги прожили вместе более 20 лет и казались идеальной парой.

Музыкант не любит говорить о личной жизни, поэтому не давал комментариев. Не делилась с общественностью подробностями расставания и бывшая жена Лепса. Но сейчас артист признался, что именно он виноват в том, что брак потерпел крах.

— Конечно, сожалею, что все так получилось. Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий. Но мы не первые, не мы последние в списке разводов и разладов. Мы не делаем мировой бестселлер из произошедшего. Момент тут личный, отвечать одному сложновато. Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе виноват только один человек. И это я. Других виновных нет, — откровенно рассказал певец.

Также он отметил, что им с Анной удалось сохранить человеческие отношения. Лепс благодарен экс-супруге «за лучшие годы жизни». Артист пообещал, что будет и дальше воспитывать детей и полностью материально обеспечивать их, передает StarHit.

Бывшая танцовщица Анна Шаплыкова развелась с певцом Григорием Лепсом в прошлом году. С тех пор о ее личной жизни почти ничего неизвестно. Ходили слухи, что у экс-жены артиста был роман с молодым манекенщиком Дмитрием Савчуком, но он быстро закончился. Накануне в соцсетях женщина похвасталась новой прической. Пользователи были приятно удивлены тем, как расцвела бывшая избранница звезды. По мнению подписчиков, 50-летняя дама помолодела на пару десятков лет.