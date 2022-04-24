Старшая дочь Григория Лепса вышла замуж

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Старшая дочь певца Григория Лепса вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина. В соцсетях Инга поделилась первым свадебным фото. Она принимает поздравления от друзей и поклонников.

37-летняя девушка впервые связала себя узами брака. Наследница музыканта долго шла к личному счастью: она сначала занималась учебой, затем строила карьеру.

— Мы познакомились на съемках фильма. И с папой, и с другими членами семьи Мишу я уже познакомила, все прошло хорошо, все довольны, — рассказывала Инга изданию StarHit.

Влюбленные 23 апреля сыграли скромную свадьбу, которая прошла в семейном кругу. В личном блоге дочь артиста опубликовала снимок, на котором в белом платье позирует с букетом фиолетово-белых цветов.

Фото: соцсети

20 апреля теннисистка Мария Шарапова порадовала фанатов новостью: скоро она впервые станет мамой. Спортсменка поделилась фото, на котором виден округлившийся живот.