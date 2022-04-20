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«Драгоценное начало!»: Мария Шарапова впервые станет мамой

Юлия Курганова

Общество
«Драгоценное начало!»: Мария Шарапова впервые станет мамой
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Теннисистка Мария Шарапова порадовала фанатов новостью — скоро она впервые станет мамой. Спортсменка поделилась фото, на котором виден округлившийся живот.

Звезда спорта, которая празднует свое 35-летие 19 апреля, трогательно подписала снимок в соцсети.

— Драгоценное начало! Есть торт на день рождения за двоих всегда было моей специальностью, — отметила Шарапова.

Пользователи тут же поздравили ее со скорым пополнением в семье.

«Поздравляю! Так счастливы за вас, ребята!»; «Это делает меня такой счастливой»; «Замечательная новость! Это странно, но я так долго ждала этого», — оставили комментарии фолловеры, сообщает издание StarHit.

«Драгоценное начало!»: Мария Шарапова впервые станет мамой Фото: соцсети

Теннисистка находится в отношениях с Александром Гилксом, другом принца Гарри. Пара объявляла о помолвке еще в начале прошлого года, но о свадьбе пока не сообщала. Влюбленные нечасто делятся совместными снимками, предпочитая не афишировать личную жизнь.

В марте дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная вышла замуж за избранника Евгения. Теперь она обрадовала подписчиков еще одной чудесной новостью — девушка ждет ребенка.

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