Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более пяти тысяч человек пересекли российско-финскую границу после ее открытия

Евгений Белоусов
В мире
Более пяти тысяч человек пересекли российско-финскую границу после ее открытия
Фото: Пресс-служба Совфеда

Более пяти тысяч человек пересекли российско-финскую границу на пунктах пропуска Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа всего за один день. Об этом в субботу, 16 июля, сообщил глава пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф.

— В Иматра зафиксировали около 500 пересечений границы, в Нуйямаа — около 1800, а в Ваалимаа — около трех тысяч, — уточнил он.

По словам главы пограничной службы, такое количество человек соответствует трансграничному трафику до ограничений из-за пандемии COVID-19. Он также уточнил, что 60 процентов путешественников направлялись из России в Финляндию, передает РИА Новости.

С 15 июля Россия сняла ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID-19. С этого момента для выезда из страны на автомобиле не потребуется уважительная причина (смерть близкого родственника, лечение, наличие недвижимости и тому подобное).

До этого правительство Египта также отменило все связанные с пандемией коронавируса ограничения на въезд. Как уточнили в египетском Минздраве, в ходе кампании по вакцинации медики израсходовали более 90 миллионов доз вакцины.

Финляндия Россия Туризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Все мнения
О проекте