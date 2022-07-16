Диетолог Соломатина назвала топ-5 продуктов-жиросжигателей, эффективных после 45 лет

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Питание в процессе похудения играет важную роль вне зависимости от возраста, но после 45 лет стоит внимательнее относиться к своему рациону. О продуктах, которые способствуют сжиганию жира, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам диетолога, есть несколько продуктов, которые могут способствовать сжиганию жира в организме человека:

Сельдерей

Как рассказала Соломатина, он может помочь похудеть, так как содержит отрицательную калорийность. Для того чтобы усвоить овощ, организму придется затратить еще некоторое количество энергии, а следовательно, расщепить жир.

Кофе

Этот напиток, по словам диетолога, оказывает тонизирующее воздействие на общее состояние человека и нервную систему. А также улучшает чувствительность организма к инсулину, который помогает ускорить пищеварительные процессы.

Имбирь

Помогает решить проблему жировых отложений, потому что улучшает метаболизм и кровообращение.

Корица

Диетолог отметила, что она позволяет обеспечить высокое соприкосновение инсулина с рецепторами, что ускоряет попадание глюкозы в клетки. Мозг получает сигнал, что поступила энергия, как следствие, аппетит снижается.

Капуста

Овощ, по словам диетолога, содержит тартроновую кислоту, которая предотвращает превращение углеводов в жиры. В капусте также содержится клетчатка, которая способствует выведению излишних жиров из организма. Помимо прочего, она содержит янтарную кислоту, которая улучшает энергообмен и способствует расщеплению жировых клеток.

Специалист также отметила, что стоит обращать внимание на причины появления избыточных жировых отложений.

— Среди распространенных причин — недостаточная работа щитовидной железы, колебание сахара в крови, повышенная депрессия и тревожность. Последняя причина способствует повышению аппетита для получения удовольствия от пищи, что становится фактором появления жировых тканей, — сказала Соломатина.

Помимо прочего, диетолог рассказала, в каком виде лучше употреблять продукты, способствующие сжиганию жиров.

— Имбирь можно употребить как в сыром виде, так и в качестве добавки в чай. Только стоит учитывать, что чай необходимо пить без сахара. Чтобы корица способствовала жиросжиганию, ее тоже можно добавить в чай или в кофе. Ламинарию лучше есть в сыром виде, как и сельдерей, — отметила диетолог.

Также врач добавила, что механизм жиросжигания у разных продуктов отличен. Некоторые продукты способствуют сжиганию жиров, а некоторые препятствуют накоплению.

Диетолог советует в процессе сжигания жиров обращать внимание на продукты, которые богаты клетчаткой, так как они помогают дольше сохранить эффект насыщения от приема пищи.

Также диетолог поделился, какими продуктами не стоит питаться утром. Слишком жирная пища может спровоцировать появление тяжести в течение дня, поэтому рекомендуется исключить в утренние часы макароны с грибами, сало и мясо.