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Депутат Рады Бужанский испугался ввода венгерских войск в Закарпатье

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Депутат Рады Бужанский испугался ввода венгерских войск в Закарпатье
Фото: depositphotos

Венгрия может ввести войска в Закарпатье, игнорируя позицию украинского правительства. Такое мнение высказал в субботу, 16 июля депутат Рады Максим Бужанский.

— Я думаю, что украинский МИД должен немедленно потребовать объяснений у венгерских коллег относительно того, от кого и каким образом собрались спасать на украинской территории сто пятьдесят тысяч украинских венгров венгерские власти, — заявил он.

Так украинский депутат отреагировал на слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Тот недавно заявил, что Будапешт готов защитить венгров в украинском Закарпатье силой оружия, передает РИА Новости.

До этого директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша занимается вопросом создания на западной Украине прокси-государства, которое будет находиться «под защитой» польской армии. Он уточнил, что Польша параллельно рассматривает проект формирования из центральных областей Украины «буферной зоны».

Позднее он уточнил, что Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату Западной Украины. Для сокрытия своих намерений по захвату украинской земли, добавил Нарышкин, Варшава ведет активную пропаганду.

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