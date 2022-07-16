Россияне назвали главные критерии идеального отпуска

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Большинство туристов уверены, что главная составляющая идеального отпуска — достаточное количество денег. Об этом говорят данные опроса, проведенного Туту.ру среди 2145 человек.

В сервисе отметили, что 23 процента опрошенных считают, что на отдыхе все должно быть идеально. 18 процентов путешественников заявили, что отпуск невозможен без моря, солнца и пляжа. Столько же туристов выразили необходимость в хорошей компании.

11 процентов опрошенных считают, что в поездку важно отправиться по необычном маршруту. Столько же туристов сказали, что для отпуска обязательны красивые природные достопримечательности.

Помимо этого, среди основных критериев — хороший отель (пять процентов), вкусная еда (три процента), стабильный интернет (два процента) и возможность полностью забыть о работе (девять процентов), передает РИА Новости.

Россияне также рассказали, чем предпочитают заниматься в путешествиях. Так, пляжный отдых предпочитают 24 процента граждан. Также россияне любят самостоятельные поездки в интересные места и организованные экскурсии.