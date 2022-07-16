Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россияне назвали главные критерии идеального отпуска

Георгий Соланович
Общество
Россияне назвали главные критерии идеального отпуска
Фото: Pixabay

Большинство туристов уверены, что главная составляющая идеального отпуска — достаточное количество денег. Об этом говорят данные опроса, проведенного Туту.ру среди 2145 человек.

В сервисе отметили, что 23 процента опрошенных считают, что на отдыхе все должно быть идеально. 18 процентов путешественников заявили, что отпуск невозможен без моря, солнца и пляжа. Столько же туристов выразили необходимость в хорошей компании.

11 процентов опрошенных считают, что в поездку важно отправиться по необычном маршруту. Столько же туристов сказали, что для отпуска обязательны красивые природные достопримечательности.

Помимо этого, среди основных критериев — хороший отель (пять процентов), вкусная еда (три процента), стабильный интернет (два процента) и возможность полностью забыть о работе (девять процентов), передает РИА Новости.

Россияне также рассказали, чем предпочитают заниматься в путешествиях. Так, пляжный отдых предпочитают 24 процента граждан. Также россияне любят самостоятельные поездки в интересные места и организованные экскурсии.

Опросы Россия Туризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Все мнения
О проекте