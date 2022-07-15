Россияне рассказали, чем предпочитают заниматься в путешествиях

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Россияне во время путешествий больше всего любят отдыхать на пляже. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Туту.ру.

Так, пляжный отдых предпочитают 24 процента граждан. Также россияне любят самостоятельные поездки в интересные места и организованные экскурсии.

При этом каждый десятый респондент любит ходить в походы.

Фестивали оказались интересны для четырех процентов граждан, а два процента заявили, что во время путешествий любят удаленно работать, передает РИА Новости.

До этого руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал, где россияне могут этим летом бюджетно отдохнуть. По его словам, средний чек прошлого года составлял 44–45 тысяч рублей, в текущем году — 47 тысяч. При этом есть и гораздо более дешевые поездки, и значительно более дорогие. Так, недельный отдых на двоих в Крыму начинается от 4,5 тысячи рублей, в Сочи — в районе 6 тысяч рублей.

Летний сезон 2022 года стал поворотным в истории внутреннего туризма страны — россияне открывают для себя новые направления. Ранее «Вести Подмосковья» выяснили, какие российские города и направления внутреннего туризма в этом году наиболее востребованы у россиян.