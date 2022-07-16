Кардиолог заявил, что депрессия может привести к смерти

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Депрессия может спровоцировать развитие ишемической болезни сердца, инфаркта, болезни бронхицефальных артерий и других смертельных болезней. Об этом сообщил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев.

По его словам, состояние депрессии вызывает снижение таких гормонов, как дофамин и окситоцин, тем самым увеличивая количество стрессовых ситуаций. Гормон стресса в свою очередь может стать причиной спазма капилляров и ухудшения снабжения органов и тканей человека кислородом.

— Причиной смерти в России чаще всего является депрессия. <...> Это посыл к развитию деменции, болезни Альцгеймера и прочих заболеваний центральной нервной системы, — заявил Хорошев.

Помимо этого, депрессия может спровоцировать болезни сердца, инфаркта, болезни бронхицефальных артерий и сахарному диабету, подчеркнул врач.

Чтобы снизить количество депрессий, необходимо улучшить качество своей жизни, передает URA.RU.

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