Ученые назвали дозу алкоголя, нарушающую когнитивные функции мозга

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При употреблении от 700 миллилитров алкоголя в неделю когнитивные функции мозга человека могут начать ухудшаться. Об этом сообщили ученые из Оксфордского университета.

Исследователи провели тест на когнитивные способности и проанализировали снимки МРТ более чем у 21 тысячи человек.

Согласно результатам эксперимента, потребление 700 и больше миллилитров алкоголя в неделю повышает уровень железа в областях мозга, отвечающих за контроль движений, обучение, познание и эмоции. Это ухудшает когнитивные функции и может привести к возникновению болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Ученые в качестве профилактики последствий приема алкоголя призвали уменьшить его потребление, передают «Известия».

При этом исследователи проекта «Глобальное бремя болезней» до этого заявили, что людям старше 40 лет без сопутствующих заболеваний потребление небольшого количества спиртных напитков, например, от одного до двух стаканов красного вина, может принести пользу.

Авторы изучили данные мужчин и женщин в возрасте 15–95 лет из 204 стран.