В журнале The Lancet заявили, что некоторым людям старше 40 лет полезен алкоголь
Людям старше 40 лет без сопутствующих заболеваний потребление небольшого количества спиртных напитков, например от одного до двух стаканов красного вина, может принести пользу. К такому выводу пришли исследователи проекта «Глобальное бремя болезней».
Авторы работы изучили данные мужчин и женщин в возрасте 15–95 лет из 204 стран.
В публикации в медицинском журнале The Lancet сказано, что людям в возрасте от 15 до 39 лет алкоголь приносит лишь вред. 76,7 процента злоупотребляющих спиртными напитками — мужчины, 60 процентов всех травм, которые связаны с алкоголем, включая ДТП, самоубийства и убийства, приходится тоже на представителей сильного пола. А вот людям старше 40 лет спиртное может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета, утверждается в материале.
Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава МО Тимур Асанов рассказал о негативном влиянии алкоголя на мозг. Главный вред алкогольных напитков врач видит в постепенной умственной деградации злоупотребляющих спиртным.