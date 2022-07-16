Назван лучший фантастический советский фильм

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Трагикомедия Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» заняла первое место в рейтинге советских фантастических фильмов в России. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», который составил «Абсолютный топ» советского жанра фантастики.

— Фильм Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» оказался безоговорочным лидером большинства экспертных рейтингов советской кинофантастики. Фантастический фильм вышел на экраны в 1986 году. <...> Картина не сразу была воспринята публикой и критиками, но спустя несколько лет стала практически культовой — фразы из нее разошлись на цитаты, — говорится в сообщении.

Второе место в «Абсолютном топе» занял «Солярис» Андрея Тарковского, третье место — экранизация романа Булгакова «Собачье сердце» Владимира Бортко. В первую пятерку также вошли другая работа Тарковского — «Сталкер», а также «Гостья из будущего» Павла Арсенова.

В десятку лучших советских кино в жанре фантастики попали «Приключения Электроника» Константина Бромберга, «Письма мертвого человека» Константина Лопушанского, «Через тернии к звездам» и «Москва-Кассиопея» Ричарда Викторова и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая, передает ТАСС.

23 июля в «Москино» состоится бесплатный показ фильма «Аркаим. Колесница времени». Он пройдет в рамках программы «Отпуск с «Москино», посвященной достопримечательностям регионов Российской Федерации.