Ефимов: Учреждения медицины и образования ежегодно экономят почти два миллиарда рублей на аренде городских помещений

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В аренде по льготным ставкам у негосударственных медицинских и образовательных учреждений находятся 274 городских объекта недвижимости, что позволяет этим организациям экономить ежегодно порядка двух миллиардов рублей по нынешним ценам. Об этом в субботу, 16 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Имущественную поддержку получают 274 негосударственных образовательных и медицинских учреждения, занимающих около 170 тысяч квадратных метров столичной недвижимости. Благодаря системной городской поддержке такие организации ежегодно экономят на аренде около 1,95 миллиарда рублей, — рассказал заммэра.

Учреждения образования и медицины имеют право приобрести в аренду помещения из состава столичной имущественной казны по льготной ставке — 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Для этого им необходимо получить соответствующую лицензию. Для организаций, имеющих лицензию на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование, ставка снижена до 1,8 тысячи рублей за «квадрат».

— С предпринимателями, открывшими в городских объектах клиники и медицинские центры, на данный момент заключено 184 договора аренды недвижимости общей площадью 52,9 тысячи квадратных метров, — отметил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что 90 организаций, работающих в сфере образования, арендуют около 117 тысяч квадратных метров помещений по льготным ставкам.

По словам министра, арендующие городские помещения образовательные организации могут воспользоваться программой «1 рубль за 1 квадратный метр», которая действует в столице с 2013 года. Такие помещения реализуются на торгах. Согласно программе, арендатору следует привести помещения в надлежащий вид и выполнить еще некоторые условия. В настоящее время в рамках программы заключено 28 договоров аренды, констатировал Гаман.

Накануне стало известно, что из перечня объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости в 2022 году, в Москве исключили 153 объекта.