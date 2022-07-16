Москвичам рассказали, чем можно заняться в городских парках летом

Парк Горького / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Летом парки Москвы подготавливают для горожан большую культурную программу. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 16 июля.

Так, например, в парке «Останкино», парке Дружбы, Лианозовском и Воронцовском парках, в «Кузьминках», Измайловском парке, в парках Горького и «Ангарские пруды», а также в музее-заповеднике «Царицыно» работают лодочные станции, где горожане могут взять напрокат лодки и катамараны.

Помимо этого, в Измайловском парке, парке Горького, Воронцовском парке, «Сокольниках» и в парке «Митино» работают пункты проката. Жители столицы смогут покататься не только на велосипедах, но и на багги, электромобиле, электросамокате и роликах.

Во многих парковых зонах также оборудовали площадки для воркаута и уличной гимнастики. Тренажеры можно найти в парке «Сокольники», Нескучном саду, в парке у прудов «Радуга», в сквере по Олонецкому проезду и в ландшафтном парке «Митино».

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что в столичных парках можно также заняться йогой, провести комплексную проверку здоровья, послушать выступления музыкантов, посетить открытую читальню, заняться хоровым пением или погрузиться в любимое хобби.

Корреспонденты «Вечерней Москвы» прошлись по летней столице и поспрашивали у ее жителей, чем они любят заниматься в выходные дни летом. Среди наиболее популярных занятий — чтение, прогулки, видеоигры и загородный отдых.