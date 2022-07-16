Почти пять тысяч пар поженились в столичных центрах госуслуг с начала лета

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Почти пять тысяч пар вступили в брак в столичных центрах госуслуг с начала лета этого года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 16 июля.

— Самой популярной площадкой стал флагманский офис «Мои документы» в ЮАО. Здесь за первую половину лета заключили союз 98 пар. Вторым по популярности стал центр госуслуг районов Можайский и Кунцево — 94 зарегистрированных брака. На третьем месте — районный центр Южного Бутова: здесь поженились 90 пар, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что больше всего браков заключили 4 и 25 июня — 251 и 248 соответственно. Еще одна красивая дата — 7 июля: в этот день поженились 228 пар.

Самым молодым супругам, заключившим брак в центрах госуслуг, по 18 лет, самым возрастным — по 88.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что заключить брак в центрах госуслуг могут совершеннолетние граждане России. Центры работают с 08:00 до 20:00, а флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

С мая этого года в столице состоялось более 3500 церемоний заключения брака. Треть молодоженов отдали предпочтение открытым летним локациям.