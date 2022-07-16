Welt: Разница при приеме Путина и Байдена в Эр-Рияде говорит об усилении России

Фото: Администрация президента РФ

Разница в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена говорит об усилении позиций России. Такое мнение выразил журналист Даниэль-Дилан Бемер в колонке немецкого издания Welt.

По его словам, предыдущему президенту Штатов Дональду Трампу в Эр-Рияде в 2017 году оказали роскошный прием в виде танцев с саблями и отдельной гостиницы. Однако гостеприимство Саудитов во время визита Путина достигло пика.

— Когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из шестнадцати всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика, — считает Бемер.

Он подчеркнул, что действующего президента Америки Эр-Рияд встречает гораздо скромнее. Байдена ждет «довольно будничное заседание» Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда были приглашены и представители других стран региона.

Бемер уверен, что первую неудачу Вашингтон потерпел еще когда Ближний Восток не поддержал политику Запада и отказался выступать против России в вопросе Украины. «Глобальный антироссийский фронт» у США создать не удалось, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что президент США провел встречу с представителями руководства Саудовской Аравии и обсудил с ними вопрос поставки нефти на мировой рынок. Президент США подчеркнул, что делает все возможное для увеличения предложения для Америки.