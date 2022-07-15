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США и Саудовская Аравия обсудили поставки нефти на мировой рынок

Евгений Белоусов
В мире
США и Саудовская Аравия обсудили поставки нефти на мировой рынок
Фото: depositphotos

Президент США Джо Байден встретился с представителями руководства Саудовской Аравии и обсудил с ними поставки нефти. Об этом американский лидер сообщил в пятницу, 15 июля.

— У нас состоялась позитивная дискуссия по вопросам обеспечения энергетической безопасности в мире и адекватного предложения нефти для поддержания экономического роста в мире. Начало этому будет положено вскоре, — заявил он.

Байден подчеркнул, что делает все возможное для увеличения предложения для Америки. Также он ожидает уже в ближайшие несколько недель увидеть новые шаги в этом направлении.

Представители Саудовской Аравии тоже осознают важность данного вопроса, передает слова американского президента РИА Новости.

До этого телеведущий Fox News Стюарт Варни выразил мнение, что предстоящая поездка Джо Байдена в Саудовскую Аравию может обернуться для последнего «большим конфузом». По словам телеведущего, в ходе визита Байден запросит увеличение поставок нефти. Однако это вряд ли получится.

The Washington Times же предположила, что визит Байдена в Саудовскую Аравию может стать неожиданной победой для России. Так, Москва продолжит активно получать прибыль с продаж топлива ближневосточным странам, если Байден убедит лидеров Саудовской Аравии нарастить добычу и закупки энергоносителей.

Нефть Джо Байден Саудовская Аравия
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