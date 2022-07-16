SCMP: Путин смог получить поддержку развивающихся стран и «сломать» Запад

Фото: Администрация президента РФ

Попытки Запада объединить весь мир против России не увенчались успехом. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

В материале отмечается, что президент РФ Владимир Путин смог получить поддержку развивающихся стран и «сломать» планы западной коалиции по Украине.

— В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапакса и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза, — подчеркнули в SCMP.

В китайском издании резюмировали, что, несмотря на попытки западных представителей избегать главу МИД РФ Сергея Лаврова на саммите G20, российский министр все равно был замечен за беседой с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины, передает РИА Новости.

Среди стран «Большой двадцатки» (G20) присутствуют крупнейшие государства мира, не разделяющие политику Соединенных Штатов и стран Евросоюза. Именно поэтому в объединении не сложилось четкого мнения, в том числе относительно ситуации на Украине. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил политолог Юрий Светов.