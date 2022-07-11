Хамское поведение: политолог Светов назвал причину отсутствия единства между странами G20

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Среди стран «Большой двадцатки» (G20) присутствуют крупнейшие государства мира, не разделяющие политику Соединенных Штатов и стран Евросоюза. Именно поэтому в объединении не сложилось четкого мнения, в том числе относительно ситуации на Украине. Такой взгляд в беседе с «Вечерней Москвой» выразил политолог Юрий Светов.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что некоторые государства из «Большой двадцатки» коллективно осудили конфликт России и Украины. Однако такого мнения придерживаются далеко не все участники объединения.

— Есть единство между Соединенными Штатами, странами НАТО, Австралией, Японией, Новой Зеландией. Но «Большая двадцатка» гораздо шире, чем этот «коллективный Запад». Когда Боррель вспомнил о том, что было голосование по поводу осуждающей Россию резолюции, он упомянул, что там голосовало 140 государств. Но он должен был вспомнить, что среди тех, кто не голосовал за это решение, были крупнейшие государства мира — Индия, Китай, Бразилия и так далее. Правительства, представляющие большинство населения земного шара, не поддержали их в этом, — заметил Светов.

Как отметил специалист, США и страны НАТО использовали все методы, чтобы добиться исключения России из G20. В частности, давили на президента Индонезии, чтобы он не посылал Путину приглашение на саммит «Большой двадцатки». На самом заседании министры иностранных дел вели себя по-хамски, уклоняясь от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и выдвигая обвинения в его адрес, заметил эксперт.

Такое поведение настораживает представителей других стран — участниц G20, подчеркнул Светов.

— Министры иностранных дел и руководители других стран на это смотрят и делают для себя выводы: если так можно обращаться с Россией, обладателем ядерного оружия и постоянным членом Совета Безопасности, то как с ними будут обращаться? Пока американцы и их союзники не могут отделаться от учительского тона. Они считают, что все должны подстраиваться под их правоту. И господин Боррель, который не так давно заявлял, что на Украине все решится на поле боя. Естественно, у других министров иностранных дел возникает вопрос: что же это за объединение, в котором глава дипломатии вместо поиска путей переговоров призывает побеждать на поле боя? — отметил собеседник «ВМ».

Специалист обратил внимание, что Россия была одним из учредителей «Большой двадцатки». Членство РФ в этом объединении неоспоримо, уверен Светов.

Единства в G20 никогда не будет, подчеркнул собеседник «ВМ».

— В «Большую двадцатку» входят члены БРИКС (Россия, Южная Африка, Индия, Китай, Бразилия), у них есть своя позиция относительно ситуации в мире. Они сторонники суверенитета и равноправия. Ради чего они на встрече G20 будут поддерживать тех, кто присваивает себе право диктовать другим правила поведения? — резюмировал политолог.

По мнению эксперта, Россия и другие страны БРИКС будут «локомотивами» движения, выступающего за многополярный мир и суверенитет. Эти же страны будут лидерами «Большой двадцатки».

Как отметил специалист, в будущем может заметно снизиться роль «Большой семерки», в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

— Как в реальном мире «Большая семерка» может претендовать на роль крупнейших государств? В ней нет Индии, нет Китая — самых крупных по населению стран мира. Нет России — самой большой страны мира. Но в то же время присутствуют Италия, Франция и Канада, не сравнимые по мощи страны. Я думаю, «Большая двадцатка» будет набирать обороты. Именно поэтому принимаются попытки ее разрушения изнутри. Само создание «Большой двадцатки» американцам страшно не нравилось: это для них некий вызов «Большой семерке». Россия вошла в G7, потом они исключили Россию из этого объединения. А из «Двадцатки» не исключают: страны там находятся благодаря своему экономическому развитию и желанию взаимодействовать с другими государствами для взаимовыгодного развития, — подытожил собеседник «ВМ».

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что позиция организации и стран G7 касательно специальной операции России на Украине пока не является ключевой среди участников «Большой двадцатки» (G20). Об этом он написал в воскресенье, 10 июля, в блоге организации.

— Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Как Европейский союз мы должны продолжить работу по опровержению российской лжи и военной пропаганды, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и ее последствия, — заявил Боррель.