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Украина нередко берет деньги в долг у других государств. В некоторых случаях страна гасила долги посредством других кредитов, однако теперь ей придется расплачиваться иными способами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Еврокомиссия приняла решение заблокировать предоставление кредита Украине в размере 1,5 миллиарда евро из-за опасений по поводу ее финансовой надежности. Об этом в четверг, 7 июля, пишет Bloomberg. По данным СМИ, ЕК хочет, чтобы обеспечение кредита, который будет предоставлен Украине, составляло 70 процентов от общего объема финансирования. В Евросоюзе опасаются, что Киев не сможет полностью вернуть долг.

По словам политолога, Украина неоднократно намекала на то, что не хочет расплачиваться за предоставленные ей кредиты.

— Давайте вспомним ситуацию с дефолтом Греции несколько лет назад. Греция тогда взяла кучу денег в долг, а потом было сказано, что поскольку греческое правительство приняло соответствующие меры, то стране простили эти долги. Не помню, полностью или частично, но на Украине это было замечено. Их политики говорили о том, что и Украине тоже простят. А теперь госпожа Тимошенко вообще постоянно проталкивает мысль о том, что Европа должна простить все долги Украине, потому что страна — на передовом фронте борьбы с Россией, — рассказал Светов.

Как отметил собеседник «ВМ», за новые кредиты Украина не сможет расплатиться деньгами. Вместо них в ход пойдут контрольные пакеты акций в промышленности, а также продажа украинской земли: соответствующий законопроект уже подписали в Верховной раде, пояснил эксперт.

Светов обратил внимание, что у Украины остались непогашенные обязательства перед Россией.

— Украине давали новые кредиты, они что-то по старым кредитам возмещали. Но где три миллиарда долларов, которые мы в свое время дали в долг Януковичу? Там суды идут. Но так и непонятно, обязал ли суд нам вернуть эти деньги. Потому что и Порошенко, и Зеленский твердили, что это занимал другой человек, а его теперь нет. Просто Украина позволяет себе такое поведение, какое не позволено ни одной стране. И ей это разрешают, — заметил собеседник «ВМ».

Кроме России, США и Европы, Украина имеет долги и перед другими государствами, отметил эксперт. Так, деньги в долг ей давал даже Всемирный банк.

Политолог подчеркнул: активная финансовая помощь Украине нередко оборачивается проблемами для других государств.

— Украинцы верят, что весь мир думает только о помощи Украине. На чем ведь сломался Борис Джонсон? Понятно, что все эти скандалы сыграли роль, но жители Великобритании начали задавать вопрос: «У нас проблемы с уровнем жизни и инфляцией, а наш премьер-министр занимается только Украиной?». Или в Австралии сейчас крупнейшее наводнение, а в это время премьер-министр летит встречаться с Зеленским. И избиратели в Австралии задаются вопросом, почему так происходит, — объяснил Светов.

По словам специалиста, Украине дают деньги во многом по политическим соображениям: страны Запада сделали из Украины «анти-Россию». Кроме того, есть слухи о том, что деньги, отправляемые Украине, потом возвращаются в виде откатов представителям этих государств, заключил эксперт.