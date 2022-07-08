«На голодном пайке»: как страны Европы будут распределять газ при дефиците топлива

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Дефицит газа в европейских странах может спровоцировать «битву за распределение» топлива среди государств континента. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», как европейские страны будут распределять голубое топливо при его дефиците.

По его словам, Европу ждет битва между югом и севером. Большинство стран останется в бедственном положении.

— Всегда, когда происходит дефицит, каждый начинает играть сам за себя. Все будет зависеть от путей доставки газа в Европу. Сейчас их два: южные потоки и поставки через центр. Германия планировала получать газ по «Северному потоку — 2». Это может сделает ФРГ распределителем газа по всей Европе. Однако самые серьезные битвы начнутся между теми странами, у которых есть хоть какие-то энергетические ресурсы, и между теми, у кого их нет, — считает эксперт.

Беляев отметил, что страны с более сильной промышленной отраслью будут в приоритете.

— Сейчас некоторые страны вводят в оборот уголь. Он поможет им быть менее зависимыми от поставок. Кроме того, в эту борьбу вмешиваются вопросы экономического потенциала. Потребление газа — это не только выработка электроэнергии и потребление в бытовом секторе, но и промышленная отрасль. Промышленные страны, у которых есть ресурсообеспечение, такие как Голландия, Германия, Польша, будут сильнее втянуты в этот раздел, — сказал он.

Франция, Германия и Польша имеют более сильные позиции и запасы газа. Венгрия и Австрия смогли здраво оценить свое положение и будут получать голубое топливо из России, отметил эксперт.

— Во Франции есть собственная добыча ископаемых энергоресурсов. Также там силен сектор добычи атомной энергетики. У этой страны есть небольшая самообеспеченность. Германия также занимается добычей угля, имеет поставки газа. ФРГ сможет обеспечить себя. Тем более там есть запасы голубого топлива. Польша обладает крупной европейской экономикой и имеет хорошие запасы бурого угля. Также хочу отметить Венгрию, так как она трезво оценивает свою энергетическую позицию. Она не портила отношений с Россией и продолжает покупать наше топливо. Я думаю, что эта страна навряд ли будет участвовать в европейской битве за газ. Австрия, как и Венгрия, понимает, что ей не на что надеяться, и сохраняет с Россией нормальные отношения, — отметил он.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что сложнее всего придется Болгарии, Италии, Греции и Испании. Эти европейские страны будут в самом эпицентре борьбы за газ.

— Тяжело придется Болгарии, потому что ее последние политические заявления и действия не предполагают поставки газа из России по приемлемым ценам. Также очень не хорошо будет чувствовать себя Италия, Греция и Испания. В итоге произойдет раскол по принципу: богатый север и бедный юг. Страны Центральной Европы, такие как Австрия и Швейцария, будут занимать промежуточное положение, — уверен Беляев.

Специалист подытожил, что противоречия между странами севера и юга Европы будут усугубляться. Еврокомиссия должна будет решить эти споры, но маловероятно, что все будет честно.

— Обострение противоречий между севером и югом Европы в условиях дефицита будет накаляться. В рамках Евросоюза все решения между странами должны приниматься по хорошему сценарию. Еврокомиссия должна будет провести мониторинг и решить, как распределять газ между странами равномерно. Безусловно, все европейские страны будут на энергетическом голодном пайке. Отмечу, что решения маловероятно будет по справедливости. Страны Европы ждут ожесточенные споры, блокировка взаимных мнений и обострение противоречий. В конечно итоге в этой битве выиграет тот, кто экономически сильнее и занимает доминирующие политические позиции, — уверен Беляев.