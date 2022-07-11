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Боррель заявил, что антироссийская позиция не преобладает среди стран G20

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Боррель заявил, что антироссийская позиция не преобладает среди стран G20
Фото: flickr/european_parliament

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что позиция организации и государств G7 о специальной операции России на Украине пока не является ключевой среди «Большой двадцатки» (G20). Об этом он написал в воскресенье, 10 июля, в блоге после саммита на уровне министров стран G20, который прошел в Индонезии.

— Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Как Европейский союз мы должны продолжать работу по опровержению российской лжи и военной пропаганды, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и за ее последствия, — заявил Боррель.

Дипломат отметил, что в марте 140 стран, включая участниц G20, выступили против российской спецоперации. Но мнения о допустимых мерах и последствиях кризиса разошлись.

— И многие остаются неопределенными и не хотят принимать чью-то сторону, потому что это поставит под угрозу их геополитические интересы, — добавил глава дипломатии Евросоюза.

6 июля Боррель заявил, что Евросоюз не собирается воевать с Россией. По его словам, главным ответом на российскую спецоперацию на Украине будут оставаться санкционные меры.

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