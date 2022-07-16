Андрей Бочкарев: Участок МСД от улицы Грайвороновская до Шоссейной готов на треть

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты завершили возведение участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Грайвороновская до Шоссейной на одну треть. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 16 июля.

— Строительная готовность участка оценивается в 33 процента. Общая протяженность дорог участка — 10,4 километров, он свяжет Нижегородский район и Печатники, улучшив транспортное обслуживание жителей юго-востока столицы, — заявил Бочкарев.

По его словам, строительство МСД на данном участке идет без остановки движения по магистралям юго-востока города и МЦД-2. В рамках работ специалистам предстоит возвести пять эстакад. Эстакада основного хода скоростного диаметра пройдет над Люблинской улицей, Курским направлением МЖД, Волгоградским проспектом и улицей Шоссейной.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на строящемся участке смонтировано 48 процентов от общего объема металлоконструкций, а работы по переустройству кабельных линий готовы на 60 процентов.

До этого сообщалось, что специалисты завершили строительство эстакады южного участка МСД через Волгоградский проспект на 50 процентов.