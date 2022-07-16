Андрей Бочкарев: Участок МСД от улицы Грайвороновская до Шоссейной готов на треть
Специалисты завершили возведение участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Грайвороновская до Шоссейной на одну треть. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 16 июля.
— Строительная готовность участка оценивается в 33 процента. Общая протяженность дорог участка — 10,4 километров, он свяжет Нижегородский район и Печатники, улучшив транспортное обслуживание жителей юго-востока столицы, — заявил Бочкарев.
По его словам, строительство МСД на данном участке идет без остановки движения по магистралям юго-востока города и МЦД-2. В рамках работ специалистам предстоит возвести пять эстакад. Эстакада основного хода скоростного диаметра пройдет над Люблинской улицей, Курским направлением МЖД, Волгоградским проспектом и улицей Шоссейной.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на строящемся участке смонтировано 48 процентов от общего объема металлоконструкций, а работы по переустройству кабельных линий готовы на 60 процентов.
До этого сообщалось, что специалисты завершили строительство эстакады южного участка МСД через Волгоградский проспект на 50 процентов.