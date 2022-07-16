Собянин поздравил Лепса с днем рождения

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России певца Григорий Лепса с 60-летием. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 16 июля.

Глава города отметил, что певец вносит большой вклад в развитие российского музыкального искусства.

— Ваши песни, украшающие отечественную эстраду, стали поистине народными. Выступая с незабываемыми концертами в Москве и многих других городах, вы дарите людям праздник добра и жизнерадостное настроение. Пусть ваше яркое творчество и впредь оставляет в сердцах слушателей самые душевные впечатления, — говорится в поздравительной телеграмме.

10 июля Собянин Собянин поздравил с 65-летием народного артиста России Юрия Стоянова. Глава города отметил, что в биографии актера множество ярких драматических, лирических, комедийных ролей, которые Стоянову всенародную популярность. Кроме того, Собянин пожелал артисту успехов в творческой деятельности и новых вдохновений для создания образов, которые войдут в историю его карьеры.