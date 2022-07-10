Мэр Москвы поздравил Юрия Стоянова с юбилеем

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 65-летием народного артиста России Юрия Стоянова. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— В вашей богатой творческой биографии множество ярких драматических, лирических, комедийных ролей, которые по праву принесли вам всенародную популярность. Зрители любят вас за огромный талант, высокий профессионализм, неподражаемое обаяние и чувство юмора, — сказал он.

Глава города пожелал Стоянову успехов в творческой деятельности и новых вдохновений для создания образов, которые войдут в историю его карьеры, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого президент России Владимир Путин поздравил Юрия Стоянова с юбилеем. Он отметил, что телеведущий умеет находить темы, которые интересны его зрителям. Российский лидер пожелал артисту крепкого здоровья, благополучия в жизни и успешного воплощения задуманного в жизнь.

Накануне Сергей Собянин поздравил жителей города и всех работников отрасли с Днем московского транспорта. Он подчеркнул, что популярность общественного транспорта в столице постоянно растет. На данный момент около 66 процентов горожан предпочитают его личным авто.