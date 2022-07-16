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Адвокат сестер Хачатурян рассказал о ходе дела

Антон Махов
Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Адвокат сестер Хачатурян рассказал о ходе дела
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Адвокат Алексей Паршин рассказал «Вечерней Москве», на какой стадии находится уголовное разбирательство по делу сестер Хачатурян.

— Ранее в отношении Михаила Хачатуряна было вынесено нереабилитирующее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с его смертью, в котором было указано, что он совершал противоправные действия в отношении дочерей: на протяжении нескольких лет издевался над ними и совершал сексуальное насилие, — рассказал Паршин.

Он также пояснил, что дело до сих пор не закрыто. Оно направлялось в суд в 2020 году, но так и не вышло в процесс, так как суд вернул его прокурору, а затем оно было отправлено на дополнительное расследование.

В свою очередь родственники Михаила Хачатуряна не согласились с материалами дела и с целью доказать, что он ни в чем не виноват, написали заявление о возбуждении уголовного дела и его полноценном расследовании.

Весной 2021 года дело против Михаила Хачатуряна возбудили, а девочек признали потерпевшими, после чего следователь назначил еще несколько экспертиз.

Подробности интервью с адвокатом Паршиным можно узнать в материале «Вечерней Москвы».

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